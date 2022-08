All’inizio di questa settimana, un certo numero di persone che utilizzano Twitter si sono lamentate del fatto che l’app Twitter ufficiale per Mac si stesse arrestando in modo anomalo quando è stata aperta per la prima volta. Le cause erano sconosciute e non c’era molto che gli utenti potessero fare come soluzione alternativa, ma per fortuna, l’aggiornamento più recente per Twitter per Mac risolve il difetto che causava l’arresto anomalo dell’app.

Sembra che l’errore che interessava un numero significativo di utenti Mac sia stato corretto nel client Twitter per macOS versione 19.9.21. Nonostante il fatto che le note di rilascio non elaborino le modifiche apportate dall’aggiornamento, i test di 9to5Mac hanno dimostrato che l’applicazione ora si avvierà senza arresti anomali.

Twitter si aggiorna risolvendo il problema

L’applicazione forza la chiusura non appena viene aperta quando si utilizza la versione precedente. Dopo alcuni secondi o minuti, a volte si spegneva senza emettere alcun suono. Gli utenti di diverse versioni di macOS, inclusa la beta più recente per macOS Ventura, sono stati interessati dal difetto, indicando che non era associato a un particolare programma Apple.

Dopo aver rimosso e reinstallato l’applicazione Twitter per Mac, alcuni utenti sono stati in grado di riavviare correttamente l’applicazione. Tuttavia, questa era solo una cura temporanea, poiché l’errore continuava a verificarsi dopo che era trascorso del tempo. Per fortuna, a questo punto sembra che tutto sia stato risolto.

Twitter per Mac è un’applicazione gratuita che può essere scaricata dall’App Store. È compatibile solo con computer Macintosh che eseguono macOS Big Sur 11.0 o versioni successive. Twitter ha appena rivelato che il social network riceverà alcuni miglioramenti nel prossimo futuro. In primo luogo, l’azienda ha annunciato che intende lanciare una versione aggiornata della piattaforma audio live di Twitter Spaces. Questa nuova versione consentirebbe agli utenti di cercare Twitter Spaces in base a un argomento particolare, in modo simile a come sono organizzati i podcast. Inoltre, gli account aziendali su Twitter ora possono includere la loro posizione e le loro informazioni di contatto.