Meta sta interrompendo un altro servizio. Questa volta, Facebook Live Shopping verrà rimosso dalla piattaforma il 1 ottobre 2022. Nessuno potrà presentare live streaming di acquisti nuovi o programmati dopo quel giorno. Secondo il comunicato, Facebook Live rimarrà, ma non sarai più in grado di taggare i prodotti in quei video o creare playlist di prodotti. Il sito di social media incoraggia gli utenti a salvare i feed live precedenti e fornisce consigli su come farlo.

Poiché Meta intende concentrarsi su Reels come piattaforma video principale, lo shopping dal vivo viene gradualmente eliminato. Secondo Facebook, le persone guardano video in formato breve più frequentemente e l’azienda si sta adattando in modo appropriato. Per i commercianti che desiderano continuare a trasmettere in live streaming, l’azienda consiglia di utilizzare Live Shopping su Instagra. Suggerisce inoltre che le persone utilizzino Reels e Reels Ads per taggare i propri prodotti nei video.

Meta vuole concentrarsi sui Reels

Sebbene l’e-commerce dal vivo non sia del tutto morto sulle piattaforme di Meta, ha avuto un successo. Facebook Live Shopping è un’altra applicazione di breve durata che alcuni potrebbero ritenere sia stata tagliata troppo presto. Il Live Shopping è apparso inizialmente nel 2018 quando è stato testato su alcune pagine in Thailandia prima di diventare ufficiale nel 2020. E non è che il Live Shopping sia stato ignorato, poiché ha ricevuto aggiornamenti regolari.

Lo shopping dal vivo per i produttori è stato aggiunto a novembre 2021, consentendo ai creatori di contenuti e ai marchi di prodotti di eseguire lo streaming incrociato sulle proprie pagine senza costringere il pubblico a scegliere uno streaming live rispetto all’altro. La scorsa estate, la piattaforma ha anche sperimentato eventi settimanali tramite il Live Shopping Friday. In un live streaming interattivo, le principali aziende di bellezza e moda hanno promosso le loro nuove linee di prodotti sul sito.

Ciò che rende particolarmente sorprendente la chiusura improvvisa di Live Shopping è che aveva molte promesse di prosperare. Secondo la pagina aziendale della piattaforma sul sito Web di Meta, si prevede che lo shopping dal vivo genererà 500 miliardi di dollari di vendite entro il 2023.