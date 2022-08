Oltre ai giochi inclusi con la sottoscrizione ai diversi abbonamenti di PlayStation Plus, tutti gli utenti possessori di una delle console da gaming di Sony possono approfittare dei saldi estivi. In questi ultimi giorni, in particolare, su PlayStation Store è possibile trovare tanti videogiochi con grandi sconti e a volte con un prezzo che non supera i 5 euro. Vediamo qui di seguito quali sono le offerte più interessanti.

PlayStation Store: con i saldi estivi tanti giochi a meno di 5 euro

Siamo ormai giunti ad agosto ma nonostante questo sono ancora disponibili numerose offerte e saldi estivi sul noto PlayStation Store. Come già accennato, in particolare, in questi giorni Sony sta proponendo sul proprio store dei saldi davvero esagerati e con videogiochi proposti addirittura a meno di 5 euro.

Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco Tomb Raider Definitive Edition. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di 19,99 euro ma ora è possibile portarselo a casa a soli 2,99 euro, con uno sconto complessivo di addirittura l’85%. Segnaliamo inoltre il videogioco Panzer Dragoon: Remake che è solitamente disponibile ad un prezzo di 24,99 euro. Ora, invece, è possibile acquistarlo ad un prezzo di soli 2,49 euro con uno sconto in questo caso di addirittura il 90%. Ricordiamo infine il videogioco This War of Mine: The Little Ones (incluso già gratuitamente con l’abbonamento a PlayStation Plus). Quest’ultimo è ora disponibile all’acquisto a soli 2,99 euro grazie allo sconto dell’85% (il suo prezzo iniziale è di 19,99 euro).

Questi sono solo alcuni dei giochi proposti dal colosso giapponese Sony con uno sconto super. Vi consigliamo di visitare lo store ufficiale di PlayStation per scoprirne tanti altri.