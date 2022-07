Come ogni mese, i videogiocatori si preparano ad ottenere gratuitamente diversi titoli con l’abbonamento a PlayStation Plus. In queste ultime ore, in particolare, il colosso Sony ha svelato ufficialmente i titoli che saranno disponibili al download gratuito a partire da agosto 2022.

PlayStation Plus, ci siamo: Sony svela i giochi in arrivo il prossimo mese

Nel corso delle ultime ore Sony ha dunque rivelato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno disponibili gratuitamente ad agosto a tutti gli utenti che avranno attivo uno degli abbonamenti a PlayStation Plus. In particolare, si tratta di ben tre videogiochi, di cui due disponibili sia su PS4 sia PS5, mentre l’altro sarà disponibile solo su Ps4. I videogiochi del mese di agosto 2022 sono i seguenti:

• Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle (sia su PS4 sia suPS5) (simulatore di skate)

• Yakuza Like A Dragon (sia su PS4 sia su PS5) (gioco di ruolo giapponese)

• Little Nightmares (solo su PS4) (avventura horror)

Come è possibile osservare, Sony ha quindi praticamente confermato quanto era emerso in rete in questi ultimi giorni. Giusto l’altro ieri, infatti, il noto insider videoludico bilibili-kun aveva rivelato sul sito web Dealabs la disponibilità ad agosto su PlayStation Plus proprio di questi videogiochi. Insomma, si tratta senza ombra di dubbio di giochi davvero interessanti e che saranno disponibili gratuitamente a tutti gli abbonati a una delle tre versioni di PLayStation Plus, ovvero Essential, Premium ed Extra. Vi ricordiamo comunque che nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare nuovi giochi di rilievo, tra cui c’è anche il prossimo FIFA 23.