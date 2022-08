Mercoledì, Samsung ha annunciato l’aggiunta di oltre 250 giochi al Samsung Gaming Hub tramite il servizio di gioco basato su streaming Amazon Luna. Questi titoli saranno accessibili sulle smart TV Samsung e sui monitor intelligenti della serie M nel 2022.

Il Samsung Gaming Hub è stato presentato per la prima volta al Consumer Electronics Show (CES) all’inizio di quest’anno e ha iniziato a essere lanciato sulle smart TV e sui monitor intelligenti del 2022 il 30 giugno. I giochi per il software basato su Tizen sono già accessibili da fornitori come Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia e Utomik. Gli utenti ora hanno accesso a oltre 1.000 titoli di gioco grazie al lancio di Amazon Luna. Il Gaming Hub consente inoltre ai giocatori di collegare i propri account YouTube, Spotify e Twitch per accedere ai contenuti multimediali durante la riproduzione.

Amazon Luna è disponibile da poco in Italia

“A partire da oggi, gli utenti di Luna possono anche collegare i loro profili al Samsung Gaming Hub e giocare sui modelli televisivi Samsung 2022″. “I giocatori possono scegliere di riprodurre i loro titoli Amazon Luna con un controller Luna o qualsiasi altro controller Bluetooth approvato utilizzando la tecnologia passthrough del controller di Samsung Gaming Hub”, ha affermato Samsung in un comunicato stampa. Puoi anche giocare sul tuo smartphone se non hai un controller Bluetooth.

Dopo averlo testato in pool più piccoli a partire da settembre 2020, Amazon ha offerto il suo servizio di gioco basato su cloud agli utenti statunitensi a marzo. I membri Prime ottengono alcuni giochi gratuiti ogni mese tramite Prime Gaming Channel, ma se vogliono di più, possono iscriversi al Retro Channel per i giochi vintage, nonché ai canali di sviluppatori di giochi come Jackbox e Ubisoft. Puoi giocare a questi giochi sul tuo telefono, tablet, PC o Mac se utilizzi i servizi di Luna, che non si limitano al tuo televisore.