Ieri doveva essere un grande giorno per Motorola; la società doveva rilasciare i suoi nuovi smartphone pieghevoli Razr 2022 e X30 Pro con un sensore della fotocamera ‘primo al mondo’. Tuttavia, l’evento è stato annullato all’ultimo minuto per ragioni sconosciute.

Motorola ha pubblicizzato per qualche tempo il Razr 2022 come il rientro dell’azienda nel settore dei telefoni pieghevoli. L’azienda ha già rilasciato dettagli sul suo nuovo design ‘moderno’ ed è probabile che il telefono venga fornito con il processore Snapdragon 8+ Gen 1, rendendolo potenzialmente il telefono pieghevole più potente sul mercato fino all’annuncio del Galaxy Z Flip 4 la prossima settimana.

Motorola Razr 2022 potrebbe ancora essere presentato presto

Il Motorola X30 Pro doveva anche arrivare con un sensore della fotocamera da 200 MP, rendendolo il primo smartphone con una risoluzione così alta. Nel frattempo, Chen Jin, un dirigente Motorola e direttore generale del Lenovo Mobile Business Group in Cina, ha rilasciato una dichiarazione su Weibo, sottintendendo che potrebbero essere disponibili ulteriori informazioni:

‘Mi dispiace informarvi che l’introduzione del nuovo prodotto Moto prevista per le 7:30 di stasera è stata annullata a causa di circostanze impreviste. Continuiamo a puntare davvero a fornire nuovi prodotti di moto a tutti e a rimanere la moto preferita dagli utenti cinesi. Continua a prestare attenzione alle piattaforme moto ufficiali per ulteriori informazioni, grazie.’

Quindi, anche se non abbiamo risposte, non sembra che i dispositivi siano stati cancellati, ma semplicemente che la loro data di rilascio è stata spostata. Ciò potrebbe essere dovuto alle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina in seguito al viaggio della presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan.

È un peccato, dato il vantaggio di Motorola sull’imminente Galaxy Z Flip 4 di Samsung, che dovrebbe essere alimentato dal nuovissimo chipset di Qualcomm. Il lancio del telefono una settimana prima ha offerto a Motorola l’opportunità di staccare un po’ dai più grandi telefoni pieghevoli di Samsung e forse attenuare un po’ il debutto di Z Flip 4.

Sebbene non vi sia alcun annuncio su una data di rilascio rivista, Motorola non dovrebbe impiegare troppo tempo per immettere i telefoni sul mercato.