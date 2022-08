L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare nuovamente la propria offerta denominata Super Power 20 a meno di 5 euro al mese.

Per la precisione, la promozione ha un costo di soli 4.99 euro al mese e rimarrà disponibile ancora per qualche settimana. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile proroga la Super Power 20

In questi ultimi giorni, dopo essere essere stata lanciata ad Aprile 2022 e successivamente prorogata diverse volte, PM Super Power 20 risultava disponibile fino alla fine del mese, ovvero fino alla giornata di domani 31 Luglio 2022. Ora invece PosteMobile ha deciso di aggiornare ancora una volta la scadenza dell’offerta, fissata adesso per il 30 Agosto 2022, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti.

Vi ricordo che l’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile, il tutto a 4.99 euro al mese come anticipato precedentemente. Per quanto riguarda invece le altre spese iniziali, per l’acquisto della nuova SIM bisogna pagare un prezzo complessivo di 20 euro, composto da 10 euro di attivazione e 10 euro di credito telefonico incluso. Non è invece previsto alcun costo per la spedizione a domicilio.

PosteMobile Super Power 20 può essere attivata sia con nuovo numero che in portabilità, in entrambi i casi esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’operatore. Per offrire al cliente un totale di 20 Giga, entro 24 ore dall’attivazione della SIM viene erogato un bonus di 10 Giga mensili.