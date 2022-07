Il programma di gioco mobile su Netflix è iniziato più come un esperimento verso la fine dell’anno precedente, ma sta gradualmente diventando un’iniziativa davvero interessante. Tuttavia, se non sei interessato a giocare ai giochi per dispositivi mobili, non c’è nulla che Netflix possa aggiungere alla sua libreria di titoli in rapida espansione che ti incoraggerà a farlo.

Tuttavia, se giochi sul tuo telefono, anche se è solo per divertimento, e hai anche un abbonamento a Netflix, dovresti dare un’occhiata ai nuovi giochi che l’azienda di streaming ha lanciato questo mese.

Netflix, arrivano tre nuovi giochi

Before Your Eyes porterà i giocatori su montagne russe attraverso un universo fittizio in cui hanno il compito di localizzare le anime di persone che hanno condotto vite straordinarie e di scortarle nell’aldilà utilizzando la fotocamera del proprio dispositivo mobile. Questa versione della leggenda di Caronte, il traghettatore di Ade che trasporta le anime dei defunti sul fiume Stige, è presentata in modo molto più umoristico.

Dopo una lunga giornata di lavoro, tutti noi potremmo avere un po’ di pausa e Mahjong Solitaire è qui per offrirlo a quelli di voi che amano giocare a giochi più casual. Il fatto che questo gioco da tavolo includa più di 300 diversi puzzle di abbinamento delle tessere significa che è probabile che intrattenga i giocatori per centinaia di ore.

Infine, coloro che amano giocare a giochi di genere strategico scopriranno che Into the Breach è la scelta ideale. In Into The Breach, che è ampiamente considerato come uno degli esempi più impressionanti di game design indipendente nel genere della strategia in tempo reale, i giocatori assemblano una squadra di piloti e mech, ognuno dei quali possiede un insieme distinto di abilità e caratteristiche, e ingaggia combattimenti a turni contro nemici alieni.

Ogni utente Netflix ha attualmente accesso a tutti e tre questi giochi senza costi aggiuntivi. Se vuoi provarli, puoi scaricarli direttamente dall’app Netflix in modo da poter iniziare subito.