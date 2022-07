Il 10 agosto Samsung presenterà i suoi dispositivi pieghevoli, il Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Entrambi i nuovi smartphone sono stati già ampiamente descritti in ogni loro particolare e diverse immagini hanno permesso di osservare i particolari da angolazioni diverse. Quanto emerso, però, sembra non essere abbastanza.

Il leaker Evan Blass ha dunque pensato di diffondere in rete ulteriori immagini che mostrano quello che sarà il design ufficiale delle nuove generazioni di pieghevoli Samsung.

Samsung: come saranno i due pieghevoli in arrivo!

Per quel che riguarda il Samsung Galaxy Z Fold 4 le novità a livello estetico non saranno particolarmente evidenti. Il colosso sembra essersi limitato ad apportare alcune modifiche che mirano a migliorare quanto già proposto. Infatti, il dispositivo si distinguerà dal modello precedente per le cornici ancora più sottili e per il nuovo meccanismo a cerniera, che rende il display più uniforme diminuendo il fastidio causato dalla piega centrale.

Il Samsung Galaxy Z Flip 4, invece, potrebbe accogliere maggiori aggiornamenti. Anche in questo caso l’azienda farà ricorso a un nuovo meccanismo a cerniera che renderà l’interruzione del display meno evidente e diminuirà lo spessore delle cornici. Inoltre, il display esterno sarà più grande. Samsung farà ricorso a un pannello da 2,1 pollici. Cambia anche la batteria, che sarà in grado di garantire un’autonomia decisamente maggiore rispetto al Galaxy Z Flip 3.

Le immagini qui allegate permettono di notare tutti i particolari e alcune delle numerose colorazioni disponibili. Tutti i dettagli saranno comunque confermati soltanto il 10 agosto, durante l’Unpacked già annunciato dall’azienda.