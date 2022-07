I dettagli dei prossimi smartphone pieghevoli Samsung sono stati già svelati e l’attesa è giunta quasi al termine. Il 10 agosto si terrà l’Unpacked dedicato ai Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 e tutte le caratteristiche, così come l’effettivo costo di lancio, saranno rese note ufficialmente.

Le anticipazioni, però, non si placano. Il leaker OneLeaks ha condiviso in rete alcune immagini nelle quali appare il nuovo Galaxy Z Flip 4 in alcune delle colorazioni previste.

Samsung Galaxy Z Flip 4: ecco quattro delle numerose colorazioni in arrivo!

Le combinazioni di colori rese disponibili da Samsung saranno davvero numerose, oltre mille, e ognuno avrà la possibilità di optare per la coppia di colori desiderata. Nell’attesa risulta comunque interessante conoscere quattro delle svariate colorazioni in cui sarà possibile acquistare il pieghevole a conchiglia.

OneLeaks tramite alcune immagini mostra il Galaxy Z Flip 4 da diverse angolazioni nelle versioni: Graphite, Pink Gold, Blue e Bora Purple.

Lo smartphone sarà un display interno SuperAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il display esterno, invece, sarà costituito da un pannello SuperAMOLED da 2,1 pollici.



All’interno trovano posto un chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1 e una batteria da 3700 mAh con ricarica wireless a 10W.

Il comparto fotografico sarà formato da due sensori: un principale da 12 megapixel e un ultra grandangolare da 12 megapixel. La parte frontale dello smartphone, invece, fa spazio a una fotocamera da 10 megapixel.

Le immagini mostrano soltanto alcune delle opzioni. Samsung presenterà le varie opzioni durante l’evento ufficiale, che avrà tra i suoi protagonisti anche il Galaxy Z Fold 4, il Galaxy Watch 5 e 5 Pro e, probabilmente, i nuovi auricolari wireless.