Nelle ultime settimane, c’è stato un lento ma costante rivolo di informazioni sull’imminente Apple Watch Series 8 High-End Edition. Secondo quanto riferito, il dispositivo indossabile includerebbe il display più grande che Apple abbia mai fornito su uno smartwatch, secondo un rapporto pubblicato da Mark Gurman di Bloomberg all’inizio del mese. Come diretta conseguenza di ciò, può anche contenere un aspetto aggiornato.

Gurman ha dichiarato nel numero più recente della sua newsletter Power On che l’Apple Watch ‘Pro’ avrà un aspetto aggiornato. Da quando ha lanciato la Serie 4 nel 2018, la linea di prodotti indossabili dell’azienda non ha subito modifiche da allora. Gurman afferma che il nuovo modello sarà ‘un po’ più grande’ delle versioni Series 7 già disponibili di Apple per adattarsi a uno schermo più grande del sette percento. Il rinnovamento sarà ‘un’estensione dell’attuale forma rettangolare’, osserva, aggiungendo che il dispositivo non presenterebbe i sospetti lati piatti.

Apple Watch ‘Pro’ sarà presentato presto

Inoltre, Apple utilizzerà apparentemente ‘una versione più resistente del titanio’ per la custodia, il che potrebbe rendere lo smartwatch più adatto per attività estreme. Questo dovrebbe rendere lo smartwatch più attraente per i consumatori. Gurman ritiene che l’Apple Watch Pro potrebbe durare per più giorni con una singola carica se fosse dotato di una batteria più potente e della ‘Modalità a basso consumo’ di Apple. Inoltre, incorporerà il presunto sensore di temperatura corporea su cui Apple sta lavorando per sviluppare tutti i modelli della Serie 8.

Si dice che Apple stia lavorando su una varietà di dispositivi per l’autunno e oltre, uno dei quali è un Apple Watch con funzionalità avanzate. Gurman ha dichiarato in passato che l’azienda intende rilasciare un ‘diluvio’ di nuovi prodotti nel corso dell’anno successivo. Un successore dell’HomePod originale è uno dei prodotti più degni di nota che l’azienda ha in programma di rilasciare nel prossimo futuro.