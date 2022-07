Il CEO di Volkswagen Herbert Diess si dimetterà dalla carica della seconda casa automobilistica più grande del mondo e sarà sostituito dal capo della Porsche Oliver Blume, ha annunciato la società venerdì.

Blume sostituirà Diess nel suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione il 1° settembre, ha annunciato la società. In una dichiarazione, Hans Dieter Pötsch, che presiede il consiglio di sorveglianza dell’azienda, ha ringraziato Diess per il suo servizio e per il suo “ruolo chiave nel portare avanti la trasformazione dell’azienda“.

È stato uno sviluppo sorprendente, considerando che Diess aveva evitato per un pelo di essere cacciato dal consiglio di sorveglianza della VW alla fine dell’anno scorso. Secondo Bloomberg, la casa automobilistica tedesca si è scontrata frequentemente con i sindacati in merito alla direzione strategica di VW e sul taglio dei costi complessivi. La società stava raccogliendo più fondi attraverso un’offerta pubblica iniziale di Porsche per aiutare ad alimentare la sua spinta verso veicoli elettrici e servizi software. (VW è governata da un consiglio di sorveglianza, che delega diversi seggi ai sindacati.)

In un’intervista con il redattore capo di The Verge Nilay Patel all’inizio di quest’anno sul podcast Decoder, Diess ha parlato della struttura di governo unica di VW e di come ciò renda il suo lavoro diverso dalla maggior parte dei CEO automobilistici.

Una situazione instabile

Ma poiché gli investitori continuavano a esprimere preoccupazioni sulla direzione di VW, era chiaro che la posizione di Diess a capo della società era debole. È stato assunto dalla BMW nel 2015 con la missione di aiutare a riconquistare la fiducia dei consumatori sulla scia dello scandalo Dieselgate. Lo stesso Diess ha evitato per un soffio l’accusa per il suo ruolo nello scandalo.

Diess è stato tra i più aggressivi nel spingere l’industria automobilistica ad abbracciare l’elettrificazione, guadagnandosi il rispetto del CEO di Tesla Elon Musk, tra gli altri. Non è chiaro cosa significherà questo cambiamento di leadership dopo l’investimento di 100 miliardi di dollari di VW in veicoli elettrici.

Si diceva che Diess fosse intenzionato a mettersi al passo con Tesla nella vendita di veicoli elettrici e spesso imponesse nuove direttive alla forza lavoro di VW per arrivare a completare la sua visione. Ciò significava ridurre il tempo di produzione dell’azienda passando dalle attuali 30 ore a 10 ore, cosa che Tesla sembra vicina a raggiungere nel suo stabilimento di Berlino. Gli operai hanno spinto Diess ad aiutare a superare le crisi più grandi del settore, come la carenza di semiconduttori.