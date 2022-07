Il Center of Excellence in Space Sciences India dell’Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta ha analizzato il buco coronale transequatoriale osservato sul Sole che emette vento solare, segnalando che esiste la probabilità che possa interagire con la magnetosfera terrestre.

Le espulsioni di massa coronale sono esplosioni di particelle cariche espulse dall’atmosfera solare (detta corona). Quando queste particelle interagiscono con il campo magnetico terrestre, creano aurore mozzafiato, ma possono anche devastare le reti elettriche o interrompere le operazioni dei veicoli spaziali e le comunicazioni satellitari.

Un evento straordinario

La Terra potrebbe essere colpita dai venti solari generati dalla rottura dei filamenti che provengono dal Sole. I filamenti sul sole sono fatti di materiale solare e sospesi sopra la stella a causa delle forze magnetiche. Questi fenomeni sono molto instabili e possono durare per giorni o settimane.

SpaceWeather ha riferito che i filamenti sono stati individuati per la prima volta intorno al 12 luglio dopo che gli astronomi hanno notato delle linee scure sullo sfondo del Sole. Il 15 luglio, un filamento si è spostato nell’emisfero settentrionale del Sole ed è scoppiato. Ciò ha causato un esplosione che ha sparato “materiale solare” verso la Terra.

In Nord America, la tempesta potrebbe causare aurore che si estendono fino all’Illinois o all’Oregon, mentre potrebbero essere visibili anche dal nord della Scozia. Anche la propagazione radiofonica alle alte latitudini, tra cui New York e Idaho negli Stati Uniti e nelle aree settentrionali del Regno Unito, potrebbe essere influenzata. Alcuni animali migratori potrebbero essere colpiti poiché alcuni di questi animali utilizzano il campo magnetico terrestre per la navigazione.