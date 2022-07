Il mercato dei tablet continua ad espandersi sempre di più. Nel corso delle ultime ore, infatti, la nota azienda cinese Honor ha svelato in veste ufficiale il suo nuovo mid-range Honor Pad 8 con un ampio display e processore di casa Qualcomm. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Honor annuncia ufficialmente il nuovo tablet Honor Pad 8

Honor Pad 8 è l’ultimo arrivato in casa Honor e si presenta come il diretto successore dello scorso Honor Pad V7. Come già accennato, si tratta di un tablet appartenente alla fascia media del mercato. Il processore montato a bordo è il soc Snapdragon 680. Quest’ultimo viene accompagnato da tagli di memoria comprendenti 4,6 e 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Stranamente l’azienda ha deciso di non inserire l’espansione di memoria tramite scheda microSD.

La parte frontale è poi occupata da un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 12 pollici e con una risoluzione pari a 2000 x 1200 pixel. La batteria è da 7250 mAh e supporta la ricarica rapida da 22.5W. A bordo troviamo l’interfaccia utente Magic UI 6.1 che integra diverse funzioni pensate per i tablet, come ad esempio lo split screen. Troviamo anche il supporto ad alcuni accessori, come la keyboard.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor Pad 8 sarà disponibile al momento per il mercato cinese nelle tre colorazioni White, Blue e Mint Green ad un prezzo iniziale di circa 217 euro al cambio attuale. Per un breve periodo di tempo, però, il tablet sarà distribuito ad un prezzo iniziale scontato di circa 202 euro al cambio.