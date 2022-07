Carrefour fa sognare gli utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, la perfetta soluzione che spinge i consumatori a spendere molto poco su ogni prodotto effettivamente acquistato.

Con Carrefour non si scherza assolutamente, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio in Italia, non sul sito ufficiale, o comunque da altre parti sul territorio nazionale.

Carrefour: scoperti sconti assurdi e prezzi bassi

Scoprendo e conoscendo da vicino gli sconti, notiamo prima di tutto la presenza di un singolo smartphone in promozione. Stiamo parlando di Galaxy A02s, un prodotto che presenta un prezzo di vendita inferiore ai 120 euro, ma allo stesso tempo incredibili specifiche tecniche.

I suoi plus sono sicuramente rappresentati da una ampissima batteria da 5000mAh, perfetta per garantire una autonomia superiore al normale, affiancata da un display da 6,5 pollici di diagonale, che ricordiamo essere un TFT LCD con risoluzione HD+, ma anche una buonissima fotocamera posteriore, dalle prestazioni più che adeguate per la fascia di prezzo di posizionamento.

Tutti i prodotti che troverete inclusi nel volantino Carrefour sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica. Nel caso dello smartphone in oggetto, ricordiamo essere presente anche la variante no brand, che consiste sostanzialmente in aggiornamenti software più tempestivi rispetto alla corrispettiva versione brandizzata da un qualsiasi operatore telefonico. Per i dettagli del volantino collegatevi al sito ufficiale.