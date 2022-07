La gamma di telefoni pieghevoli Surface Duo di Microsoft ha un fattore di forma simile a un libro con due pannelli indipendenti anziché un unico display pieghevole. Questa è una versione abbastanza unica del concetto di smartphone pieghevole. Tuttavia, al momento del loro rilascio, questi dispositivi iniziavano a un prezzo molto alto di 1400 dollari.

Ora, Windows Central ha scoperto un elenco su eBay per un device Surface Duo di fascia media cancellato. L’elenco è stato trovato dal sito web. Nonostante il prodotto fosse già stato acquistato e l’inserzione fosse stata cancellata, il rivenditore ha comunque potuto conservarne alcune fotografie.

Surface Duo, nuova versione in arrivo ?

Secondo la fonte, il prodotto è noto con il nome in codice Cronos e doveva essere rilasciato entro la fine dell’anno come alternativa più economica al Surface Duo 2. Ciò ha comportato un design in plastica, una configurazione a doppia fotocamera, un CPU Snapdragon di fascia media superiore e schermi piatti che non avevano la barra dell’aspetto. Non è noto se questo Surface Duo più conveniente avrebbe offerto una frequenza di aggiornamento di 90 Hz come il suo compagno di scuderia più costoso, e non è stata nemmeno menzionata una categoria di prezzo precisa.

Secondo Windows Central, il dispositivo è stato cancellato nella seconda metà del 2021 in modo che Microsoft potesse concentrarsi sullo sviluppo del successivo Surface Duo di fascia alta (presumibilmente Surface Duo 3). È stato ipotizzato che l’introduzione di questo smartphone di punta avverrà nel 2019.

Quando è stato originariamente rilasciato, Surface Duo di Microsoft era un pasticcio grezzo e Surface Duo 2 è stato altrettanto deludente quando è stato reso disponibile per la prima volta. Alla luce di ciò, quali sono le possibilità che Microsoft rilasci un terzo modello di Surface Duo che presenta anche una serie di problemi? Tuttavia, un dispositivo meno costoso renderebbe i device a doppio schermo di Microsoft disponibili a un pubblico più ampio.