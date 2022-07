Prodotti ritirati: nel mirino della salmonella ora c'è anche un noto salume

Nausea e dolore addominale crampiforme, subito seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito persistenti. I sintomi da Salmonella si risolvono in 1-4 giorni ma in alcuni casi, possono durare anche di più. Pensavate stessimo parlando nuovamente dei Kinder Ferrero eh? E invece no. La salmonella ha proseguito la sua avanzata e stavolta ha travolto un noto salame! Ecco i prodotti ritirati per tale ragione.

Prodotti ritirati: i lotti coinvolti nel ritiro e gli altri richiami

Sono tanti i richiami che ogni settimana scattano da parte del Ministero della Salute a seguito dei controlli sui prodotti: questa volta a finire nel mirino è stato un salame del noto marchio Fumagalli.

Il lotto è il salame “Pic Nic” – nella confezione da 200 grammi – prodotto nello stabilimento di Fumagalli, situato in provincia di Como (a Tavernerio, in via Briantea 18). Il suo numero è 229137 (con il marchio di identificazione dello stabilimento CE IT 92L).

Secondo il richiamo il prodotto coinvolto non riporta la data di scadenza. In ogni caso se avete acquistato una confezione di tale lotto è importantissimo non mangiarla per non esporsi ai rischi provocati dalla salmonella. Qualora fosse stato ingerito, dovrete chiamare il medico.

Rimanendo in tema, tra gli ultimi richiami vi sono anche i Noodles e i pancit. Quelli di seguito sono i lotti con le date di scadenza ad un anno esatto di distanza dalla cifra contrassegnata.