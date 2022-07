L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Super Power 20 a meno d 5 euro al mese.

Come con l’offerta solo dati 300% Digital, anch’essa prorogata nelle ultime ore, i nuovi clienti PosteMobile possono sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità. Scopriamo insieme cosa comprende.

PosteMobile proroga la Super Power 20

PosteMobile Super Power 20 include minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati mensile, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. Come specifica PosteMobile, il costo della nuova SIM è sempre pari 20 euro, di cui 10 euro di attivazione e 10 euro di credito telefonico incluso.

La spedizione della SIM è gratuita, mentre per quanto riguarda il rinnovo mensile, il prezzo dell’offerta viene addebitato su credito residuo al momento dell’attivazione e poi ad ogni rinnovo. Nel caso in cui il credito dovesse risultare insufficiente, vengono applicate le tariffe a consumo di 18 centesimi di euro al minuto e 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato, oltre che la tariffa giornaliera di 3,50 euro per 400 MB, addebitata alla prima connessione solo in caso di utilizzo.

Sono inclusi anche i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata, il servizio hotspot (come prevede la normativa) e il controllo del credito residuo al numero 401212. Superato questo limite, per continuare a navigare si pagano 0,24 centesimi di euro per ogni MB, in base ai KB consumati e fino all’esaurimento dei Giga nazionali.