La tecnologia utilizzata nelle automobili di oggi, sia che funzionino a benzina o elettricità, è straordinariamente avanzata. Un buon numero di loro dispone di computer in grado di competere con gli smartphone, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione di dati e grafici relativi all’intelligenza artificiale. Alcuni di questi computer presenti nei veicoli sono in realtà abbastanza potenti da essere utilizzati per i giochi, nonostante il loro scopo principale sia quello di eseguire servizi come il controllo autonomo dell’ambiente, l’assistenza alla guida e la navigazione.

La questione se dovresti farlo è, ovviamente, una questione completamente separata; ma le capacità delle automobili moderne sono senza dubbio qualcosa di cui entusiasmarsi. Elon Musk sembra sicuramente entusiasta di questa nuova prospettiva per le automobili Tesla e rivela anche che una demo della sua promessa integrazione con Steam potrebbe effettivamente essere in arrivo già il prossimo mese.

Steam su Tesla arriverà presto in beta

Ci sono già alcuni giochi che sono preinstallati nei veicoli elettrici Tesla e possono essere giocati direttamente sul cruscotto del veicolo. “Cuphead” e “Sonic the Hedgehog” sono solo due esempi dei popolari giochi disponibili come port tramite Tesla Arcade, operativo da più di un anno e mezzo. Tuttavia, in realtà, l’unità principale per le Tesla S e X è dotata di silicio più potente, in particolare una CPU AMD Ryzen e una GPU RDNA2, ed è in grado di riprodurre il gioco “Cyberpunk 2077”.

Musk ha detto all’inizio dell’anno che le automobili potrebbero presto essere in grado di rivendicare la connettività con Steam, che è uno dei sistemi di gioco per PC più popolari attualmente disponibili. Il concetto non è nemmeno lontanamente plausibile e sembrerebbe che ci stiamo avvicinando molto a vederlo giungere a buon fine. Il CEO di Tesla ha dichiarato nel suo tweet più recente che una dimostrazione di questa integrazione con Steam potrebbe essere resa accessibile già nell’agosto 2022, il che dà l’impressione che la maggior parte del lavoro sia stata completata.