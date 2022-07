Sebbene il secondo evento Galaxy Unpacked di Samsung dell’anno sia a poche settimane di distanza, la perdita di informazioni non sembra essere a corto di informazioni su ciò che ha in serbo per i consumatori. La fuga di notizie più recente sembra rivelare il Galaxy Z Flip 4 in una nuova ed elegante colorazione.

Evan Blass ha pubblicato quello che sostiene essere un rendering ufficiale del prossimo pieghevole a conchiglia di Samsung. Il Galaxy Z Flip 4 in Bora Purple è mostrato di lato nel promo.

Z Flip 4 e Flop 4 saranno annunciati a breve

Il nuovo colore viola è diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima. Mentre la nuova variazione viola sembra essere ispirata al Galaxy Z Flip 3 color lavanda, uno sguardo più attento rivela alcune piccole variazioni. I pulsanti laterali più grandi e più evidenti sono tra le modifiche più grandi. Anche gli obiettivi della fotocamera sembrano sporgere ulteriormente rispetto allo Z Flip 3, indicando che il modello di quest’anno ha un importante aggiornamento della fotocamera.

Rispetto allo Z Flip 3, la cerniera del suo successore appare un po’ più stretta e più vicina allo schermo nell’immagine promozionale. Il rendering, tuttavia, non mostra la piega del display del telefono, nonostante il suo schermo dovrebbe avere una ruga praticamente impercettibile. Nel complesso, l’immagine pubblicitaria suggerisce che il prossimo pieghevole a conchiglia assomiglierebbe al suo predecessore.

Anche se il Galaxy Z Flip 4 probabilmente non sarà significativamente diverso dal suo predecessore in termini di design, la nuova versione a colori è una boccata d’aria fresca. Ancora più importante, prefigura la prossima ossessione del colore di Samsung per il suo prossimo portafoglio di device, inclusi i suoi migliori telefoni Android e rivali di auricolari wireless. Se sei stato al passo con le recenti fughe di notizie sui nuovi prodotti Samsung, saprai che anche il prossimo Galaxy Buds 2 Pro sarebbe arrivato in Bora Purple. Samsung potrebbe anche rilasciare una variazione Galaxy S22 dello stesso colore.