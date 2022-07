Netflix e Microsoft annunciano la loro collaborazione al fine di poter proporre agli utenti un nuovo abbonamento economico grazie agli annunci pubblicitari. Il colosso dello streaming aveva già reso manifesta la volontà di rilasciare un nuovo piano tramite il quale coinvolgere una più ampia fascia di utenti, che avrebbero potuto usufruire del servizio andando incontro a un costo ridotto rispetto a quelli attualmente previsti dagli abbonamenti proposti, con la sola differenza di dover “tollerare” qualche annuncio pubblicitario.

Netflix collabora con Microsoft: arriva il nuovo abbonamento low cost con pubblicità!

I due colossi hanno dichiarato di aver avviato una collaborazione grazie alla quale gli utenti avranno a disposizione i contenuti Netflix a un costo più conveniente. Microsoft si occuperà degli aspetti legati alle inserzioni pubblicitarie, così da dare a Netflix la possibilità di ridurre il costo del nuovo piano tariffario. Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo per i nuovi utenti interessati ma, senza alcun dubbio, non supererà i 7,99 euro al mese attualmente previsti per il piano base.

A quanto pare Netflix avrà rinunciato agli accordi con Google optando per Microsoft, il CEO del colosso ha infatti dichiarato:

“Ad aprile abbiamo annunciato che introdurremo un nuovo piano di abbonamento supportato da pubblicità […] Oggi siamo lieti di annunciare che abbiamo scelto Microsoft come nostro partner per la tecnologia e la vendita degli annunci pubblicitari.”

Ora non resta che attendere per conoscere tutti i dettagli del nuovo abbonamento economico. Il costo dell’abbonamento mensile e i contenuti proposti potrebbero essere presto svelati dalla piattaforma!