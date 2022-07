Le persone stanno attualmente usando Craiyon (precedentemente noto come DALL-E mini) per creare meme assurdi usando immagini generate dall’intelligenza artificiale. Meta sta ora entrando nella mischia con il proprio generatore di immagini, ma con una maggiore enfasi sulla creazione di pezzi creativi.

Lo strumento AI si chiama Make-A-Scene e genera un’immagine di 2.048 x 2.048 pixel utilizzando una combinazione di istruzioni di testo e contorni di schizzo. Meta ha mostrato lo strumento in un video in cui l’azienda commissiona a molti artisti la creazione di un’opera d’arte.

Meta sta progettando il suo strumento

Un artista, Alexander Reben, ha chiesto a Make-A-Scene di generare un’immagine ad alta definizione di un hot dog che vola nel cielo e ha inserito nel sistema un semplice schizzo di un ovale sopra un quadrato. Make-A-Scene, infatti, ha prodotto un’immagine dettagliata di un hot dog galleggiante sopra uno specchio d’acqua. Gli schizzi stessi non devono essere estremamente dettagliati. Si tratta di dare all’IA un’idea approssimativa di come dovrebbe apparire l’immagine finale.

Meta includeva schizzi come parte del processo di produzione dell’immagine poiché afferma che i messaggi di testo da soli non ritraggono adeguatamente l’intento di un artista. Ad esempio, l’azienda suggerisce di chiedere al programma di generare un’immagine di una zebra in sella a una bicicletta. La zebra nell’immagine potrebbe essere eccessivamente grande o rivolta in modo errato se viene utilizzato solo il prompt di testo. Gli schizzi forniscono una struttura all’interno della quale Make-A-Scene può funzionare.

Le immagini Make-A-Scene sono più fedeli al contorno dello schizzo che al prompt del testo. Secondo i test degli sviluppatori e i valutatori, le immagini generate erano il 99,54% delle volte ‘meglio allineate’ al contorno. Lo strumento ha considerato il prompt di testo il 66,3% delle volte.

Non è noto se Make-A-Scene sarà reso disponibile al pubblico o meno. Meta si riferisce allo strumento utilizzato per assistere le persone nelle loro attività creative o un art director nella loro campagna di marketing.