Netflix: la piattaforma abbassa i prezzi dell'abbonamento e aggiunge infinità di titoli

Dimenticatevi Netflix di una volta: la piattaforma di streaming si sta trasformando lentamente in una sorta di YouTube dotato di pubblicità. Le ragioni sono più che ovvie ormai: calmierare i prezzi in esplosione dell’abbonamento mensile. Quindi, dopo un primo trimestre caratterizzato dalla perdita di abbonati per la prima volta in 10 anni, e dopo anni di resistenza contro l’idea di diffondere pubblicità, ora anche il colosso ha ceduto agli spot. Nell’attesa di una conferma definitiva, scopriamo insieme i titoli del momento.

Netflix: l’elenco dei nuovi arrivi di Luglio

Da ciao ad addio (6 luglio)

Le relazioni pericolose (8 luglio)

Il mostro dei mari (8 luglio)

Jewel – Amore senza tempo (8 luglio)

Incantation (8 luglio)

Malnazidos – Nella valle della morte (11 luglio)

Per Jojo (11 luglio)

Sotto il sole di Amalfi (13 luglio)

Persuasione (15 luglio)

The Gray Man (22 luglio)

Un passato da cancellare (27 luglio)

Purple Hearts (29 luglio)

Serie originali

Stranger Things (stagione 4 volume 2, 1 luglio)

King of Stonks (stagione 1, 6 luglio)

Boo, Bitch (stagione 1, 8 luglio)

Quella notte infinita (stagione 1, 8 luglio)

Come cambiare la tua mente (stagione 1, 12 luglio)

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla (stagione 1, 13 luglio)

Hurts Like Hell: il mondo del muay thai (stagione 1, 13 luglio)

Resident Evil: La serie (stagione 1, 14 luglio)

Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone (stagione 1, 14 luglio)

Farzar (stagione 1, 15 luglio)

Matrimonio e desideri (stagione 1, 15 luglio)

Alba (stagione 1, 15 luglio)

Virgin River (stagione 4, 20 luglio)

L’uomo più odiato di Internet (stagione 1, 27 luglio)

Keep Breathing (stagione 1, 28 luglio)

Uncoupled (stagione 1, 29 luglio)

Fanático (stagione 1, 29 luglio)

Film non originali

La città verrà distrutta all’alba (1 luglio)

Il fuoco della giustizia (1 luglio)

Il vento del perdono (1 luglio)

Il culto di Chucky (1 luglio)

Il danno (1 luglio)

Konga (1 luglio)

Dance Hall (1 luglio)

L’eterno conflitto (1 luglio)

Underworld (1 luglio)

The God of Wood (2 luglio)

La curva de la felicidad (2 luglio)

Puluboin ja Ponin Leffa (2 luglio)

Olly Alexander: Growing Up Gay (2 luglio)

Murales (2 luglio)

León y Olvido (2 luglio)

Wingmen: tre leggende del base jumping (2 luglio)

Brilliant Corners Oman (2 luglio)

Varg (2 luglio)

18% Grey (3 luglio)

Cena con delitto – Knives Out (4 luglio)

La galleria dei cuori infranti (4 luglio)

Fast & Feel Love (6 luglio)

La scelta impossibile (9 luglio)

Elio Fiorucci: Free Spirit (9 luglio)

Isolerad (10 luglio)

Unfriended: Dark Web (11 luglio)

Sniper: Nemico fantasma (14 luglio)

Sniper 4: Bersaglio mortale (14 luglio)

Sniper: la fine dell’assassino (14 luglio)

Serie non originali

Power Players (stagione 2, 1 luglio)

Ride On Time (stagione 4, 8 luglio)

Documentari originali Netflix

La ragazza nella foto (6 luglio)

L’assassino di mia figlia (12 luglio)

Il talento di sognare: la vita e gli insegnamenti di Shimon Peres (13 luglio)

Film interattivi originali

Ranveer vs Wild con Bear Grylls (8 luglio)

Reality e show