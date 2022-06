Stranger Things: ami la serie tv anni '80? Allora devi provare questi videogame

Da pochi giorni è arrivata sulla piattaforma Netflix la quarta stagione di Stranger Things. La famosa commedia teen/thriller in grado di far tornare indietro nel tempo chi la guarda, non finirà proprio bene e a dircelo è il produttore e regista Shwan Levy. Per fortuna però ci consolano i videogame ispirati alla nota serie tv da provare soli e soprattutto in compagnia.

Stranger Things: l’elenco dei giochi ispirati alla serie

Cosa succederà in Stranger Things 4? Levy dichiara: “Ti dirò solo che stiamo lavorando sodo sul secondo volume. C’è così tanto da scrivere per quanto riguarda i tempi di esecuzione di questi episodi, soprattutto sul nono. Avendo visto entrambi gli episodi finali, sono tanto emotivi quanto cinematografici. Sono sicuramente un grande piacere per gli occhi ma, devo essere onesto, il finale è pugno nello stomaco. Non posso dire altro a riguardo”.

Poi prosegue: “Concludere la prossima stagione significa finire alla grande. Abbiamo idee fenomenali per la quinta stagione e non vogliamo fare errori, vediamo il nostro percorso con chiarezza e sicurezza. Quindi, la quinta stagione sarà senza dubbio epica. Sarà agrodolce per noi da girare e molto agrodolce per il pubblico da guardare. Ma si spera che questo possa essere il finale giusto. É profondamente soddisfacente perché come tutti sappiamo, non possiamo deludere i nostri fan, non possiamo permetterci una cosa simile. Ce la stiamo mettendo tutta”.

Nell’attesa noi fan della serie ci prepariamo psicologicamente al finale proponendo i migliori giochi per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Windows Phone, Classic Mac OS ispirati. Stiamo parlando di: