Il DLC estivo di GTA Online sembra stia dando più problemi del previsto al team di Rockstar Games. L’uscita dell’espansione per il titolo multiplayer era inizialmente prevista per il 19 luglio anche se la software house non ha mai confermato questa data.

Gli indizi lasciavano intendere proprio il 19 luglio come giorno per l’uscita del DLC. Infatti, ci sono alcune azioni ricorrenti che Rockstar Games compie prima di un aggiornamento importante per il gioco.

In particolare, gli update per GTA Online sono rilasciati sempre di martedì e, prima del debutto del DLC, il team di sviluppo blocca le offerte che cambiano settimanalmente. Proprio la scorsa settimana Rockstar Games ha annunciato che, in via del tutto eccezionale, le promozioni sarebbero terminate il 18 luglio. Anche l’abbonamento a GTA+ di questo mese non sarebbe durato i classici 30 giorni ma sarebbe terminato il 18 luglio.

Il nuovo DLC estivo di GTA Online tarda ancora ad arrivare, Rockstar Games ha spostato la data di uscita di un’altra settimana

3x GTA$ & RP on Inch By Inch#GTAOnline — Tez2 (@TezFunz2) July 14, 2022

Tuttavia, con una mossa a sorpresa, Rockstar Games ha spostato tutte queste scadenze al 26 luglio. Come confermato dal noto leaker TezFunz2 con un Tweet, gli utenti di GTA Online potranno continuare ad usufruire delle stesse offerte per la terza settimana consecutiva.

Questo significa che la nuova possibile data di uscita del DLC potrebbe essere il 27 luglio. Al momento Rockstar Games continua a non confermare alcuna informazione quindi si tratta solo di ipotesi. Come abbiamo visto, i piani continuano a cambiare quindi è meglio non fare troppo affidamento su queste previsioni.

Tuttavia, il DLC di GTA Online è in dirittura d’arrivo e presto sarà possibile scaricarlo e giocare con tutte le novità presenti. Non resta che attendere ancora qualche giorno e sperare che le prossime settimane possano essere quelle buona.