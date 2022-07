Con Carrefour gli utenti possono davvero sognare di spendere cifre sempre ridotte sui vari acquisti effettuati, i prezzi sono bassi e convenienti, pronti a far risparmiare anche l’acquirente più incallito.

La campagna promozionale riprende alla perfezione quanto di buono stavamo vedendo nelle scorse settimane, proponendosi come giusta alternativa agli sconti più pazzi delle dirette concorrenti del mercato nazionale. I prezzi sono bassi, e comprendono comunque prodotti di alto livello, commercializzati alle più classiche condizioni di vendita.

Carrefour: offerte da non credere per tutti

Da Carrefour in questi giorni è possibile acquistare uno smartphone decisamente economico, stiamo parlando dell’ottimo Motorola Moto E20, in vendita a soli 99 euro, un prezzo irrisorio se confrontato con la qualità generale dello stesso, molto buona e di livello assolutamente elevato.

Il prodotto è caratterizzato da un bellissimo display IPS LCD con risoluzione HD+ da 6,5 pollici di diagonale, affiancato da una batteria incredibile, un componente da ben 5000mAh, pronto a garantire una autonomia che superi di gran lunga tutte le aspettative, per finire con un processore octa-core, purtroppo affiancato a sua volta da soli 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (quest’ultimi fortunatamente espandibili tramite microSD).

Il prodotto viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che è prevista la variante no brand, quindi con aggiornamenti tempestivi del sistema operativo, per arrivare poi sulla solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi, utile per coprire tutti i difetti di fabbrica.