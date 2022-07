Magnum ha avverito alcuni clienti di controllare le loro coppe gelato: il motivo risiede nel fatto che sta richiamando un prodotto della sua linea. Le vaschette per gelato al cioccolato bianco Magnum non sono state etichettate correttamente. Il prodotto contiene latte, il che lo rende un possibile rischio per la salute di chi è allergico o intollerante.

Il prodotto è venduto a livello nazionale in molti supermercati, incluso Tesco che ha avvisato i propri clienti del ritiro.

Le coppe gelato Magnum White Chocolate sono state richiamate anche da Unilever UK Ltd, dopo che è stato rivelato che contengono latte (prodotto non dichiarato sull’etichetta).

Gli ingredienti del gelato sono stati scritti in modo errato sull’etichetta in italiano, rendendoli potenzialmente pericolosi per coloro che non individuano l’allergene.

L’azienda invita i clienti a non consumare il prodotto e a contattarli per i dettagli su come restituirlo.

Il richiamo si applica a lotti specifici del popolare gelato al cioccolato bianco. Altri gusti del gelato e altri prodotti della gamma non sono interessati dal richiamo.

I numeri di lotto interessati sono L9255AT138 e L9255BT138 e solo le vaschette da 440 ml sono quelle interessate.

Tutti gli acquirenti dovrebbero controllare i loro gelati, ma è particolarmente importante per chi ha un’allergia o un’intolleranza al latte o ai suoi componenti.

Le parole di Magnum a riguardo

In una dichiarazione, Magnum ha dichiarato: “Magnum sta prendendo la misura precauzionale di richiamare un numero limitato di “Gelato Magnum White (440ml)” a causa della potenziale presenza non dichiarata di latte, in quanto il prodotto è stato etichettato erroneamente con l’etichetta italiana. Possiamo confermare che nessun altro prodotto Magnum è interessato.”

La società ha inoltre emesso un avviso al punto vendita ai propri clienti per informarli del ritiro.

Gli avvisi spiegano ai clienti perché il prodotto viene richiamato e indicano loro cosa fare se hanno acquistato una delle vaschette.

Unilever ha anche contattato le organizzazioni di supporto alle allergie pertinenti, che parleranno ai propri membri del richiamo per spargere la voce.

Il latte può essere pericoloso per chiunque abbia un’allergia o un’intolleranza, causando problemi digestivi e persino problemi respiratori nei casi più gravi.

Unilever ha commentato: “Vorremmo scusarci per eventuali disagi e preoccupazioni causati e ringraziare tutti per la collaborazione”.