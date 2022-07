Reuters riporta che Twitter banna oltre 1 milione di account di spam al giorno. È il doppio di quanto affermato dal CEO Parag Agrawal a maggio, ma la società insiste sul fatto che i robot costituiscono meno del 5% dei suoi utenti attivi. Elon Musk minaccia di abbandonare il suo acquisto di Twitter per la preoccupazione che l’azienda stia minimizzando la portata del problema.

Agrawal twitta sullo spam “con dati, fatti e contesto”. Ha affermato che il sito sospende “quasi mezzo milione di account di spam ogni giorno” e blocca “milioni di account ogni settimana” La cifra del 5% di Twitter proviene da “molte valutazioni umane (in replica ) di migliaia di account scelti a caso, continuamente nel tempo”, ha affermato. Le recensioni utilizzano l’indirizzo IP e la posizione dell’utente.

Twitter ha aggiornato il suo sistema di segnalazione

Twitter non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di The Verge sulla metrica. Secondo The Guardian, l’ultima cifra di Twitter include persone che non possono creare account e non vengono conteggiate. Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari ad aprile. Musk ha twittato a maggio che la transazione era “sospesa”, affermando che il 20% o più degli utenti di Twitter sono bot. A giugno, ha accusato la società di nascondere informazioni e di “rifiutarsi in modo trasparente di ottemperare alle responsabilità dell’accordo di fusione”.

Agrawal afferma che è difficile calcolare la quantità di bot o dire chi viene conteggiato nelle statistiche degli utenti attivi giornalieri monetizzabili di Twitter al di fuori dell’azienda. Twitter ha già risposto a Musk. A giugno, l’azienda ha affermato che gli avrebbe fornito l’accesso all’API “firehose” in modo che potesse analizzare i tweet. Circa un mese dopo il thread di spam di Agrawal, l’azienda ha rinnovato il suo sistema di segnalazione, che consente agli utenti di contrassegnare gli account di spammer.