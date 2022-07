Molti di noi sono rimasti sorpresi quando l’anno scorso è stato annunciato Windows 11. Microsoft aveva precedentemente affermato che Windows 10 sarebbe stata l’ultima versione principale, tuttavia non era così. Era altrettanto sorprendente che avesse la compatibilità con le app Android. Gli utenti di Windows 11 possono eseguire app e giochi Android sui propri computer grazie al sottosistema Windows per Android. Inoltre, integra il sottosistema Windows per Linux, portando l’iconico sistema operativo di Microsoft a un livello completamente nuovo.

Il colosso del software con sede a Redmond sta ora rilasciando un aggiornamento per il suo componente Android, questa volta con particolare attenzione alle sue capacità di rete. Secondo Microsoft, ci sono alcuni aspetti chiave di questo aggiornamento. Il primo riguarda il networking sofisticato. La funzionalità, che ti consente di connetterti ad altri dispositivi sulla stessa rete del tuo PC, è ora disponibile per le app Android su PC ARM.

Windows 11 si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento

Quando è stato rilasciato l’aggiornamento precedente, la sofisticata funzionalità di rete era inizialmente disponibile solo su PC x86. Inoltre, gli utenti Windows possono ora usufruire di IPv6 sulle loro app Android e VPN. Con l’introduzione di una rete sofisticata per tutti, il sottosistema non ha più un indirizzo IP separato dal tuo computer, quindi non vedrai più il tuo indirizzo IP nel menu Impostazioni.

Inoltre, il codec AV1 è ora supportato dagli utenti del sottosistema. Google ha recentemente spinto con forza il codec, quindi siamo lieti di vedere il sottosistema Android su Windows tenere il passo. L’aggiornamento è ora disponibile per Windows 11 Insider negli Stati Uniti. Se sei già membro del programma Insider, attendi semplicemente che l’aggiornamento con il numero di versione 2205.40000.14.0 arrivi da solo. In caso contrario, assicurati di registrarti.