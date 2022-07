Sega è stato uno degli editori di maggior successo che è riuscito ad adattare meglio le sue opere, realizzando film come Sonic the Hedgehog, che è stato accolto bene dalla critica.

L’azienda ha ora rivelato a IGN di voler continuare questo successo e iniziare ad adattare alcuni titoli sviluppati da Atlus, uno dei suoi studi più acclamati.

Il produttore principale di Sega Toru Nakahara ha affermato di vedere i giochi Atlus come una scelta naturale.

“I mondi di Atlus sono pieni di dramma, stile all’avanguardia e personaggi avvincenti”, ha detto. “Storie come quelle del franchise di Persona risuonano davvero con i nostri fan e vediamo un’opportunità per espandere la tradizione come nessuno ha mai visto prima. Insieme, Sega e Atlus stanno lavorando per dare vita a queste storie e mondi attraverso nuovi mezzi e per un nuovo pubblico”.

Non solo SEGA sta attuando questa strategia

Sega non ha ancora nulla di concreto da condividere, ma sembra che tutto ciò che attualmente è sotto il dominio di Atlus sia stato preso in considerazione. Persona, Catherine e Shin Megami Tensei sono tra i tre possibili candidati. Tutti e tre sono stati generalmente applauditi per il loro stile e narrazione.

Persona e Shin Megami Tensei sono stati coinvolti anche in altri progetti. Ad esempio, Persona: Trinity Soul era uno spin-off del terzo gioco e Persona 4: The Animation, Persona 4: The Golden Animation e Persona 5: The Animation erano una rivisitazione libera dei titoli corrispondenti.

Quasi tutti erano animati (ad eccezione del live-action Shin Megami Tensei: Devil Summoner, che è andato in onda per due stagioni tra il 1997 e il 1998) e ora Sega sta anche cercando adattamenti live-action questa volta.

Sega non è certamente l’unica azienda a sfruttare la propria IP di gioco per l’utilizzo in spazi mediatici più tradizionali. Sony ha in lavorazione adattamenti di The Last of Us, Gran Tursimo, Twisted Metal, Horizon e God of War.