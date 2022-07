Le offerte del volantino Esselunga possono essere davvero imperdibili, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, la perfetta soluzione per riuscire a spendere poco o niente, senza rinunciare alla qualità generale.

Tutti gli sconti, lo ricordiamo del resto, sono perfettamente fruibili solo ed esclusivamente da coloro che si recheranno in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, i prodotti sono distribuiti solamente nella loro variante no brand, che permette quindi di fruire di aggiornamenti molto più tempestivi del solito.

Esselunga: le ottime occasioni per spendere poco

Le chances per risparmiare con Esselunga sono davvero tantissime, anche se comunque parlando di telefonia mobile, troviamo un solo prodotto in vendita ad un prezzo decisamente ridotto. Il modello in questione è il Realme C25Y, viene commercializzato soli 145 euro, e rappresenta indubbiamente un’ottima alternativa per coloro che vogliono acquistare uno smartphone, ma non sono disposti a spendere poi così tanto.

La scheda tecnica appare sin da subito di tutto rispetto, in quanto parliamo di un prodotto con display con diagonale di 6,5 pollici (è un IPS LCD con risoluzione HD+), affiancato da una batteria da ben 5000mAh, pronta a garantire una autonomia ben superiore alle aspettative, per finire con una tripla fotocamera posteriore, impreziosita dalla presenza di un sensore principale da ben 50 megapixel.

Gli utenti possono comunque scoprire il prodotto sul sito ufficiale, in modo da conoscerlo prima di decidere se recarsi in negozio.