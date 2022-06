Dopo aver rilasciato la Mi Band 7 a maggio, Xiaomi si sta preparando a rilasciare una versione Pro del popolare fitness tracker. La società ha rilasciato un breve teaser per Mi Band 7 Pro prima del suo rilascio formale e ha dichiarato che sarebbe stato disponibile insieme alla serie Xiaomi 12S all’inizio del prossimo mese.

Xiaomi ha pubblicato su Weibo un breve teaser video dell’imminente Mi Band 7 Pro. Il video offre una prima occhiata al fitness tracker premium, che ha un display più grande e una qualità costruttiva superiore rispetto all’edizione non Pro. A prima vista, il fitness tracker premium sembra essere simile al Redmi Smart Band Pro. Il Mi Band 7 Pro, d’altra parte, sembra presentare uno chassis in metallo di qualità superiore rispetto al Redmi Smart Band Pro.

Xiaomi Mi Band 7 Pro verrà rilasciato presto

Mentre il video teaser di Xiaomi non rivela molto altro sulla Mi Band 7 Pro, il famoso leaker Digital Chat Station ha pubblicato alcuni modelli del fitness tracker. Secondo i rendering trapelati, Xiaomi rilascerà Mi Band 7 Pro in due varianti di colore: una con una cornice dorata attorno al display e una fascia bianca, e l’altra con una cornice color canna di fucile attorno al display e un cinturino nero. A differenza di Redmi Smart Band Pro, entrambi i modelli saranno dotati di cinturini classici in stile orologio.

Come detto in precedenza, Xiaomi introdurrà Mi Band 7 Pro insieme alla serie Xiaomi 12S il 4 luglio. Molto probabilmente il fitness tracker premium includerà tutte le funzioni presenti nella sua versione non Pro meno costosa, oltre ad alcuni extra. Tuttavia, al momento non abbiamo informazioni sulle funzioni aggiuntive che potrebbe fornire.