Oppo ha svolto un ottimo lavoro con gli aggiornamenti software; la società ha distribuito aggiornamenti ColorOS 12 beta basati su Android 12 per la maggior parte dei suoi dispositivi idonei e la società ha ora annunciato che verrà rilasciata una versione ColorOS 12 stabile per Oppo A76. Lo smartphone è stato rilasciato a marzo e esegue Android 11 pronto all’uso.

Secondo un recente post su OPPO Community, l’aggiornamento stabile della ColorOS 12 con Android 12 è ora disponibile per OPPO A76 in India. L’aggiornamento sarà presto disponibile in più località. Aspettati una notifica OTA a breve se possiedi un Oppo A76.

OPPO A76 si prepara a ricevere l’update

Come di consueto, l’aggiornamento viene distribuito in più fasi, quindi potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che raggiunga tutti. L’aggiornamento è ora disponibile solo in India, ma OPPO afferma che mira ad ampliare presto la distribuzione ad altre regioni. Gli utenti possono aspettarsi una serie di nuove funzionalità e modifiche dopo l’installazione dell’aggiornamento ColorOS 12. L’aggiornamento include un nuovo sistema di temi basato su sfondi, Screen Translate, Canvas AOD, Privacy Dashboard di Android 12 e indicatori di privacy, tra le altre cose.

Se possiedi un Oppo A76, puoi installare ColorOS 12 andando su Impostazioni > Aggiornamento software e toccando il simbolo dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra. Dopo che la tua domanda è stata approvata, riceverai il nuovo software tramite un aggiornamento OTA.

Oppo ha rivisto il suo approccio all’aggiornamento del software nel 2021. Le nuove linee guida affermano che i dispositivi Oppo serie A riceverebbero solo un importante aggiornamento Android. Ciò significa che ColorOS 12 è il primo e ultimo aggiornamento Android dell’Oppo A76. Tuttavia, il telefono continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza per i prossimi tre anni.