Xiaomi ha recentemente annunciato al suo pubblico che i nuovi Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra saranno presentati tra soli pochi giorni. Il colosso cinese non si è limitato a comunicare la data di lancio ufficiale, tramite alcune immagini ha infatti confermato anche l’arrivo dei tre modelli appena citati e fino ad ora oggetto di mere indiscrezioni apparse in rete. Entro la prossima settimana, dunque, avremo la possibilità di assistere all’arrivo dei nuovi top di gamma Xiaomi che, tra qualche mese, saranno seguiti dal lancio della serie Xiaomi 13, della quale si parla ormai da alcune settimane.

I dispositivi in arrivo stanno già incuriosendo gli utenti per alcune delle loro caratteristiche, in particolar modo per il comparto fotografico: ecco, dunque, tutti i dettagli già svelati!

Xiaomi 12S Ultra: il comparto fotografico sarà incredibile!

Il comparto fotografico dell’ormai prossimo al lancio Xiaomi 12S Ultra, stando a quanto riferito da alcune voci, sarà dotato di sensori decisamente aggiornati. Il leaker Lei Jun, infatti, si è recentemente espresso ritenendo certa la presenza di un sensore da 50 megapixel Sony IMX989 da 1 pollice. Le dimensioni saranno quindi incredibili!

La fotocamera, che vedrà la collaborazione di Leica, non sarà comunque l’unica componente che renderà lo smartphone meritevole di attenzione. Xiaomi lancerà tre dispositivi dotati di chip Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1. Il modello Ultra vanterà poi un display AMOLED da 6,7 pollici con tecnologia LTPO e con refresh rate variabile a 120 Hz. I modelli 12S e 12S Pro non accoglieranno tutti gli aggiornamenti previsti sulla versione Ultra ma saranno comunque in grado di tenere testa alla concorrenza grazie alla presenza di ottime componenti che ne garantiranno prestazioni non indifferenti.