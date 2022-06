Il colosso cinese Xiaomi, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe lanciare il nuovo Xiaomi 13 già nel mese di novembre 2022, nonostante tutti siano focalizzati sul lancio della nuova serie 12.

Circa un mese fa infatti avevamo sentito parlare dei nuovi top, che sarebbero già in fase di test, e ora il noto leaker Digital Chat Station ha affermato che i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro saranno presentati a novembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi potrebbe lanciare la serie 13 già a novembre 2022

Se il colosso dovesse lanciare la serie 13 già a novembre 2022 lo farebbe con un mese di anticipo rispetto agli Xiaomi 12 e 12 Pro, lanciati lo scorso dicembre 2021. Il leaker ha poi aggiunto alcune succose informazioni riguardo le caratteristiche tecniche, e cioè che saranno dotati di processore Snapdragon 8 Gen2, schermo 2K e ovviamente Android 13.

Per quanto riguarda la prima informazione, è da collegare all’anticipazione di pochi giorni fa dello stesso Digital Chat Station, in cui ha fatto trapelare i primi dettagli sull’architettura del nuovo processore di Qualcomm. Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe infatti essere basato su processo di TSMC a 4 nm, presentare un core Cortex-X3, due core Cortex-A720, due core Cortex-A710 (che dovrebbero garantire il supporto 32 bit) e tre core Cortex-A510 (e non quattro) e montare una GPU Adreno 740.

Dal punto vista fotografico, è probabile che Xiaomi 13 sviluppi ulteriormente la neonata partnership con Leica, che vedrà i primi modelli uscire a breve (Xiaomi 12S e 12S Pro) e che vedrà il suo apice con l’atteso Xiaomi 12 Ultra.