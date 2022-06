L’autunno in casa Apple sarà davvero interessante. L’azienda, con il suo evento di settembre, darà il via a un periodo che segnerà un punto di svolta caratterizzato dall’arrivo di dispositivi inediti e ormai attesissimi dagli appassionati. I nuovi iPhone 14 non saranno gli unici protagonisti della stagione: Apple nella stessa occasione annuncerà ben tre nuovi smarwatch.

Quest’anno avremo la possibilità di assistere all’arrivo di un Apple Watch Series 8, di una versione aggiornata del modello SE e di un modello mai visto fino ad ora, il nuovo Explorer Edition.

Apple Watch arriverà in tre nuove versioni!

Apple Watch Series 8 potrebbe accogliere una funzionalità inedita che permetterà di risparmiare batteria ed eseguire ugualmente svariate funzioni grazie alla modalità “Riserva”. Quelli che saranno gli aggiornamenti introdotti dal colosso dal punto di vista estetico non sono chiari ma potrebbero dimostrarsi attendibili le notizie emerse in precedenza circa la presenza di un quadrante più squadrato.

La variante SE 2022 non dovrebbe subire alcun aggiornamento estetico di rilievo. Il display, infatti, non avrà dimensioni maggiori e sarà disponibile nella versione da 40 mm e 44 mm. La novità di rilievo riguarderà però il chip di cui sarà dotato. Le prestazioni, infatti, saranno decisamente migliorate grazie alla presenza di un S8.

Le caratteristiche del nuovo Apple Watch Explorer Edition non sono state ancora anticipate ma, voci emerse negli scorsi mesi, hanno affermato che si tratterà di uno smartwatch dedicato agli utenti che praticano sport estremi. La mela morsicata potrebbe proporre un dispositivo particolarmente robusto, capace di resistere agli urti e dotato di funzionalità utili durante l’attività sportiva.