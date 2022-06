Le rivali di Euronics sono letteralmente battute da un nuovo volantino che vuole mettere un freno all’incredibile crescita di Unieuro e Esselunga, ponendosi come la più valida alternativa per tutti coloro che vogliono cercare di risparmiare al massimo.

Il volantino è sicuramente una delle migliori soluzioni del periodo, i prezzi sono bassi e convenienti, sebbene sia importante ricordare che potrebbe presentare delle piccole differenze in relazione al socio di appartenenza. Per questo motivo è sempre strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, indipendentemente dalla dislocazione territoriale, per scoprire quali sono gli sconti attivati in logo.

Euronics, le offerte sono speciali: ecco tutti i prezzi più bassi

Ottime occasioni per spendere poco o niente vi attendono in questi giorni da Euronics, la campagna promozionale parte con il piede giusto, offrendosi come valida alternativa a Unieuro, data la presenza di uno sconto molto speciale ad esempio su Samsung Galaxy Z Flip3, il cui prezzo finale di listino non va oltre i 599 euro, per la variante che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (che ricordiamo essere espandibile).

Sempre parlando di smartphone, le alternative più economiche sono invece rappresentate da prodotti che non costano più di 400 euro, e riguardano anche varianti decisamente più economiche, come Oppo Reno 8 Lite, ma anche Motorola Edge 30 Lite, Honor Magic 4 Lite, Honor X7 e Honor X8, Motorola Moto E7 Lite ed altri ancora.

Tutti gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi, lo ricordiamo.