Solamente oggi da Euronics è stato attivato un volantino pieno zeppo di occasioni da non perdere assolutamente di vista, la perfetta soluzione che prevede la possibilità di ricevere prodotti a costo azzerato, senza dover necessariamente fare delle rinunce per quanto riguarda le prestazioni generali.

I prodotti sono accessibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordando comunque che si tratta di una campagna promozionale attiva in specifiche aree del territorio, o meglio in negozio di proprietà di alcuni soci. Il consiglio che vi possiamo dare non cambia rispetto al passato, controllate sempre attentamente il punto vendita di appartenenza, in modo da non restarne completamente delusi.

Iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere gratis i nuovi codici sconto Amazon e scoprire ogni giorno anche tantissime offerte.

Euronics: offerte dai prezzi assurdi, tutti gli sconti che nessuno si aspettava

Il volantino raccoglie al proprio interno una buonissima selezione di sconti altrettanto interessanti, anche per gli utenti che vogliono accedere ai prodotti più in voga del periodo, legati quindi ai brand Apple e Samsung.

Per quanto riguarda l’azienda di Cupertino, al giorno d’oggi è possibile mettere le mani su Apple iPhone 12, il modello mobile della scorsa generazione, ad un prezzo che non supera i 699 euro, senza dimenticarsi dell’eccellente notebook, il macbook Air da 899 euro.

Le alternative sono più che altro legate a prodotti con sistema operativo Android, stiamo infatti parlando dell’eccellente Samsung Galaxy S21 FE, il recentissimo smartphone top di gamma dal prezzo ridotto, corrispondente infatti a soli 499 euro, passando anche per il foldable che tutti vogliamo, il Galaxy Z Flip3, da 699 euro.