Non importa dove vivi, anche il miglior condizionatore d’aria può farti cadere in una trappola economica in questo periodo. Per questo motivo, molti utenti vogliono risparmiare denaro e cercare alcuni modi economici per mantenere fresca la propria casa.

Se hai deciso quindi di abbandonare i condizionatori d’aria quest’estate, ecco alcuni modi fantastici per combattere il caldo:

Appendi diversi teli bagnati in giro per casa

Se appendi un lenzuolo bagnato davanti ad una finestra aperta, l’effetto sarà temporaneo. Invece, appendi diverse lenzuola o asciugamani bagnati in giro per la stanza o la casa, scoprirai che inizierà addirittura a fare freddo dopo diversi minuti.

Compra il ventilatore da soffitto

Se il tuo ventilatore da soffitto gira in senso orario, non c’è da stupirsi che sia ancora caldo nella tua stanza. Se vuoi creare un effetto vento gelido, impostalo in modo che ruoti in senso antiorario. È meglio se il tuo ventilatore da soffitto funziona in senso antiorario. In questo modo sentirai più fresco più velocemente e più a lungo.

Accendi i ventilatori della cucina e del bagno

Se hai una cappa, accendi i ventilatori per combattere il calore. Una cappa fa il lavoro anche meglio di un condizionatore d’aria.

Prova un metodo egiziano

Se hai difficoltà a dormire la notte a causa del caldo, un metodo egiziano è quello che fa per te. Inumidisci un lenzuolo o un asciugamano in acqua fredda e usalo al posto di una coperta.

Crea un condizionatore d’aria fai-da-te

Riempi una ciotola o una padella con acqua fredda e mettila in freezer per qualche ora o tutta la notte. Successivamente, mettila davanti a un ventilatore: ciò creerà una brezza rinfrescante che abbasserà la temperatura della tua stanza all’istante.

Il modo più veloce per combattere il caldo

Ogni volta che ho bisogno di ridurre la tua temperatura corporea, applica semplicemente un impacco freddo o pezzi di ghiaccio sui polsi. Molti esperti suggeriscno di applicare anche dei cubetti di ghiaccio sul collo e sulle caviglie.