Per tutti i clienti di rete fissa Vodafone che vogliono attivare anche una linea mobile, nei negozi dell’operatore rosso è stata lanciata una nuova promo dedicata all’offerta Family+.

Per usufruire di questa nuova promozione nei negozi, disponibile dal 21 Giugno 2022, i clienti devono sostenere un costo iniziale variabile in base al telefono scelto e al metodo di pagamento.

Vodafone lancia una nuova offerta Family+

Family+ è composta da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS e Giga illimitati in 5G. Con questa iniziativa, i clienti possono sottoscrivere l’offerta abbinando anche uno smartphone a un costo promozionale. Ogni mese bisogna pagare invece un costo complessivo pari a 14,99 euro al mese o 18,99 euro al mese, a seconda del cellulare scelto.

Oltre che per i nuovi e già clienti Vodafone di rete fissa, l’iniziativa è disponibile anche per chi ha già l’offerta Family+ attiva sulla linea. In ogni caso, gli smartphone vengono venduti tramite TNP, con pagamento tramite carta di credito o attraverso domiciliazione bancaria o postale SEPA SDD.

Al costo di 14,99 euro al mese, i clienti possono attivare l’offerta Family+ in abbinamento a uno di questi quattro smartphone: Samsung Galaxy A22 5G, Xiaomi Note 11, Oppo A54s e Honor X7. Il costo di attivazione risulta pari a 9,99 euro con carta di credito o 39,99 euro con domiciliazione bancaria o postale SEPA SDD.