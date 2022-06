A causa di quello che era generalmente noto come un iPhone 14 Max con le dimensioni dello schermo da 6,7 ​​pollici dell’iPhone 14 Pro Max, ma le specifiche del modesto iPhone 14 da 6,1 pollici, quest’anno assisteremo ad una dimensione media dello schermo più alta di un iPhone mai annunciato. Questo sarà il caso dell’iPhone 14 Pro Max.

Un leaker credibile che ha un buon track record quando si tratta di scoop di Apple o Samsung è Lanzuk, e le sue fonti della catena di approvvigionamento suggeriscono che il soprannome ‘Plus’ tornerà per la serie di iPhone del 2022. Bene, quel ragazzone potrebbe effettivamente far risorgere una tradizione Apple, poiché il moniker ‘Plus’ risorgerà per la serie di iPhone del 2022.

iPhone 14 Plus avrà un display più lungo

Apple non usa questo termine dai tempi dell’iPhone 8 Plus, circa cinque anni fa. Tuttavia, sembra che la società scommetterà sulla familiarità di quella nomenclatura per lo strano iPhone 14 Plus. Invece di confonderlo con il modello Max che fa parte della serie iPhone 14 Pro, i fan accaniti di Apple potranno riconoscere che si tratta semplicemente di un iPhone 14 con uno schermo più grande grazie a questa funzione.

Quest’anno, Apple dovrebbe differenziare i modelli di iPhone 14 Pro molto più del solito fornendo non solo schermi e kit fotocamera migliori, ma anche un processore più veloce. Di conseguenza, la decisione di Apple di differenziare l’iPhone 14 da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Plus da 6,7 ​​pollici dal più veloce e costoso iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è completamente giustificata. Al momento, tuttavia, non abbiamo certezze che la versione Plus arrivi davvero.