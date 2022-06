Le voci intorno al Samsung Galaxy S23 stanno iniziando a prendere piede, e la più recente riguarda la fotocamera selfie: sembra che Samsung non passerà ancora a una fotocamera sotto il display nella parte anteriore del telefono. Secondo fonti della catena di approvvigionamento sudcoreana, i telefoni Galaxy S23 avranno ancora tacche perforate nel display come i loro predecessori. Questo particolare componente potrebbe dover attendere la modifica del Galaxy S24.

Non si sa perché Samsung non stia mettendo una selfie camera sotto lo schermo, ma ci sono alcune possibilità: forse Samsung non è soddisfatta della qualità delle foto, o forse aumenterebbe troppo il prezzo del telefono. Questa voce è abbastanza sorprendente dato che il Samsung Galaxy Z Fold 3 include una fotocamera sotto il display da 4 MP. Samsung sa come creare e implementare tecnologie, anche se le fotografie e i video finali hanno una risoluzione alquanto bassa.

Galaxy S23 si prepara ad essere rilasciato

Ed è molto probabilmente la considerazione più importante qui. Anche se non esiste nessuna conferma, è plausibile che Samsung non voglia sacrificare la qualità della fotocamera per avere un display del telefono privo di ritagli. Alcuni giorni fa abbiamo appreso che i normali modelli S23 e S23 Plus riceveranno un aggiornamento della risoluzione della fotocamera selfie a 12 MP, quindi ci sono miglioramenti in lavorazione per questa specifica, anche se Samsung rimane con la modalità tradizionale.

Abbiamo visto fotocamere sotto il display su numerosi telefoni, incluso il già citato Galaxy Z Fold 3 e altri dispositivi come Xiaomi Mix 4, ma è anche lecito sostenere che la tecnologia non è ancora pronta per la prima serata. Mentre queste fotocamere per selfie nascoste funzionano, i problemi di ingegneria significano che la qualità dell’immagine non è alla pari con una fotocamera per selfie tradizionale, una che non deve sbirciare attraverso i pixel per scattare una foto o registrare un video.

Ovviamente i progressi si faranno nel tempo, come per ogni altro componente dello smartphone. Tuttavia, se Samsung decide di non includere una fotocamera selfie sotto il display sul Galaxy S23, è un altro segno che sono necessari ulteriori progressi. Il Galaxy S23 dovrebbe essere rilasciato all’inizio del 2023, ma anche altri telefoni rilasciati quell’anno potrebbero utilizzare la tecnologia. In realtà si dice che sia incluso nel telefono pieghevole Google Pixel, che dovrebbe essere rilasciato quest’anno o il prossimo.