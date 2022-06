Vodafone: le nuove offerte di giugno sono ora disponibili, ecco 100GB

Uno dei colossi più attenti ai suoi clienti nel mondo della telefonia mobile e senza ombra di dubbio Vodafone. Come sta dimostrando nell’ultimo periodo, il provider avrebbe tanta voglia di riportare indietro tutte quelle persone che per un motivo o per un altro avrebbero deciso di virare verso altre esperienze e altri gestori. Proprio per questo motivo sono nate alcune offerte ad hoc, le quali potrebbero stimolare la voglia di ritorno.

Vodafone: la scaletta delle offerte questa volta è davvero ricca

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25