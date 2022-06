L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di annunciare le novità dell’estate 2022: Ray-Ban Stories nei Vodafone Store, il nuovo “WiFi Ricaricabile” per rimanere connessi anche in vacanza e le nuove offerte mobile pensate per gli Under 25.

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa, andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Vodafone e le novità dell’estate 2022

Ecco una parte del comunicato stampa dell’operatore rosso: “Ray-Ban Stories in esclusiva nei Vodafone Store, il nuovo “WiFi Ricaricabile” per rimanere connessi anche in vacanza e offerte pensate per i giovani. Sono solo alcune delle novità che Vodafone dedica a tutta la famiglia con l’arrivo della stagione estiva: per essere sempre connessi e per poter condividere i momenti che più contano. Dal 27 giugno 2022, in esclusiva in tutti i Vodafone Store d’Italia, saranno disponibili per i clienti Vodafone i Ray-Ban Stories, gli innovativi smart glasses di ultima generazione nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta, che permettono di catturare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate e condividere i contenuti sui social.

I clienti Vodafone potranno acquistare gli smart glasses, modello Wayfarer nero con lente verde G-15, in comode rate da 11,99 euro al mese per 24 mesi (con un contributo iniziale di 29,99 euro). L’iniziativa rientra nel programma “Vodafone EasyTech” che porta in tutti i Vodafone store la migliore tecnologia sul mercato e la possibilità di acquistarla con soluzioni convenienti.

La stabilità della rete Vodafone e la flessibilità di poter navigare quando e per quanto tempo si vuole, rendono WiFi Ricaricabile la soluzione perfetta per rimanere connessi anche in vacanza o avere la libertà di studiare e lavorare anche nella seconda casa. È possibile acquistare anche il router Wi-Fi Home per connettere facilmente fino a 30 dispositivi“. Queste sono alcune delle novità di Vodafone di quest’estate 2022. Dal 27 giugno 2022 arriveranno nei Vodafone Store gli smart glasses Ray-Ban Stories.