Samsung: lo smartphone sembra resistente all'acqua ma non lo è, scatta la multa

Tutto meraviglioso, se solo fosse stato vero. Il problema non da poco è che la società sudcoreana aveva effettuato i test in laboratorio con acqua dolce, mentre nell’acqua marina e della piscina si trovano rispettivamente sale e cloro. Queste due sostanze sono corrosive e possono compromettere in modo significativo diverse parti di un dispositivo, in particolare la porta di ricarica.

L’accordo tra la società sudcoreana e l’ACCC

Col passare dei mesi l’ACCC, ovvero l’autorità Antitrust australiana, aveva detto di aver ricevuto centinaia di segnalazioni di smartphone guasti dopo l’immersione.

Le indagini avevano avuto inizio già dal 2019, ma Samsung ha in altre parole collaborato con l’ACCC e concordato un patteggiamento. Da qui entrambi hanno sottolineato che i modelli lanciati in Australia da marzo 2018 non presentano più gli stessi rischi di corrosione della porta di ricarica quando questa viene a contatto con sale o cloro, ed è avvenuta anche la correzione dell’advertising.