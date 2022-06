Tanto si è parlato di come generare energia illimitata, ma è davvero possibile? Nonostante la favola di cui tanto si parla del motore elettromagnetico, attualmente non ci sono evidenze scientifiche che mostrano un valido modo per produrre energia infinita. Tuttavia, sono in fase di studio avanzato due innovazioni che potrebbero presto cambiare il mondo.

Di cosa parliamo? In primis del grafene, un materiale che servirà per comporre le batterie del futuro, capaci di avere un’autonomia di lunga durata e dei tempi di ricarica brevissimi. In secundis, parliamo della fusione nucleare, la quale sarebbe capace di generare realmente energia potenzialmente illimitata.

Energia illimitata: altre invenzioni da sfruttare

Come riportato da LaPresse: “Se agiamo insieme, la trasformazione verso le energie rinnovabili può essere il progetto di pace del 21° secolo. Ogni paese, città e cittadino, ogni istituto finanziario, azienda e organizzazione della società civile ha un ruolo da svolgere”.

L’invenzione dei pannelli fotovoltaici può essere un’altra soluzione geniale sia per generare energia risparmiando ma anche per generarne in quantità davvero grosse. Infatti, oltre ai pannelli che funzionano con la luce solare, si sta parlando concretamente anche di apparecchi che riescono a funzionare di notte senza luce.

Un’altra soluzione potrebbe essere l’energia eolica e non solo, anche l’energia generata via mare. In Giappone stanno effettuando dei test per capire se sarà possibile sfruttare le correnti oceaniche per ricavarne dell’energia potenzialmente illimitata. Il tutto avverrà mediante l’uso di una turbina molto grande e resistente.

Oltre ai tanti altri modi che si stanno cercando di creare e/o testare, attualmente ci sono tanti trucchi che ci consentono di risparmiare sulle bollette. Di fatto, oltre a materiali che hanno bisogno di essere installati, tipo come i pannelli solari, ci sono delle strategie che possiamo mettere in atto per provare a trarre il massimo dalla situazione difficile che stiamo vivendo oggi.