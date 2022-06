Huawei Consumer Business Group (CBG) annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del nuovo HUAWEI MatePad Paper, il tablet E Ink ultimo arrivato nella famiglia MatePad. Come suggerisce il nome, il dispositivo ha l’ambizione di offrire un’esperienza di lettura e scrittura proprio come sulla carta, con facilità e senza sforzi, aggiungendosi come nuova e valida alternativa nel mondo della lettura e scrittura immersiva e del lavoro da tablet. Oltre a essere il primo tra i dispositivi E Ink a ricevere la certificazione TÜV Rheinland Paper Like Display, offrendo un’esperienza di lettura non impegnativa per gli occhi, HUAWEI MatePad Paper porta con sè anche feature di tecnologia avanzate adatte a donare quella tanto amata sensazione di “inchiostro su carta”. Il tablet non solo supporta HUAWEI M-Pencil di seconda generazione, ma dispone anche di Harmony OS 2 che permette la collaborazione cross-device per un uso più produttivo del dispositivo.

Il primo E Ink tablet di Huawei per un’incredibile esperienza di utilizzo proprio come sulla carta

HUAWEI MatePad Paper offre un’esperienza di lettura e scrittura simile a quella della carta, consentendo agli utenti di leggere e scrivere con grande comodità. L’innovativo design del dorso conferisce un aspetto e una tenuta simili a quelli di un libro. Ereditando l’iconica estetica minimalista della serie MatePad, HUAWEI MatePad Paper presenta un design unibody integrato con una cover in pelle vegana. La sua delicata texture, paragonabile alla pelle, aggiunge un tocco sofisticato al dispositivo, garantendo al contempo una presa morbida e setosa. Progettato per essere portato ovunque, HUAWEI MatePad Paper si distingue per il suo form-factor sottile e il peso ridotto di circa 360 g, portando la lettura di qualità direttamente tra le mani.

“HUAWEI Matepad Paper è il nuovo dispositivo che entra a far parte del nostro ecosistema smart office, un prodotto pensato quindi non solo per la lettura e la scrittura ma anche per il lavoro agile” ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “Dovendoci adattare ai nuovi scenari del lavoro e alle preferenze dei nostri consumatori con esigenze sempre variegate, abbiamo creato un dispositivo diverso da tutti gli altri già in voga tra i lavoratori di oggi ma che può supportarli al meglio grazie alla sua semplicità di utilizzo carta-penna e alla possibilità di interconnessione fluida con gli altri dispositivi smart office di Huawei, ormai caratteristica imprescindibile nei moderni prodotti pensati per lo smart-working.”

HUAWEI MatePad Paper è dotato di un display HUAWEI FullView da 10,3 pollici per offrire agli utenti un’esperienza di lettura approfondita e di facile utilizzo. Ha superato dieci test professionali del TÜV Rheinland, diventando il primo modulo display E Ink al mondo a ricevere la certificazione TÜV Rheinland Paper Like Display. Inoltre, il tablet adotta una modalità Smart Refresh che autoregola la frequenza di aggiornamento dello schermo in base ai contenuti che gli utenti stanno visualizzando, offrendo loro un’esperienza visiva ottimizzata.

Un match esclusivo tra display e penna per un’esperienza d’ufficio rivoluzionaria

HUAWEI MatePad Paper è in vendita con HUAWEI M-Pencil di seconda generazione, la quale supporta 4096 livelli di pressione per un’esperienza di scrittura fluida e una bassa latenza di 26ms. La sensazione di scrivere su carta si avverte nel momento in cui la punta incontra lo schermo della tavoletta e si sente un piacevole “fruscio” mentre si scrive. Questa sensazione familiare, simile a quella della carta, consente agli utenti di immergersi rapidamente nella scrittura.

Per recuperare il romanticismo di un’esperienza di scrittura simile a quella su carta, HUAWEI MatePad Paper non solo eredita le comode funzionalità della serie MatePad, come il doppio tocco per passare da uno strumento all’altro, l’associazione automatica con il Bluetooth e la ricarica magnetica, ma è anche dotato di una serie di nuove feature come Annotate e Split-screen note. Nel complesso, HUAWEI MatePad Paper è uno strumento completo per prendere appunti che supporta diverse modalità di scrittura, dalla scrittura alla registrazione, fino alla scrittura a mano, consentendo agli utenti di prendere appunti in modo più produttivo e di immergersi in un’esperienza realistica come quella fatta con carta e penna.

Super Paper garantisce un’esperienza di smart office all’avanguardia

Come membro della famiglia Smart Office, HUAWEI MatePad Paper è alimentato da HarmonyOS che consente l’interconnessione senza soluzione di continuità tra i dispositivi Huawei, formando un unico grande Super Device. Quando gli utenti si affaticano a leggere su un PC o uno smartphone, possono trasferire i contenuti su HUAWEI MatePad Paper per godere di un’esperienza di lettura immersiva, simile a quella su carta, grazie al display E Ink. Gli utenti possono anche utilizzare HUAWEI MatePad Paper come unità aggiuntiva per il PC, consentendo il drag-and-drop diretto di file tra i due, senza il supporto di e-mail o applicazioni di terze parti. Il potente sistema operativo Harmony OS abbatte davvero le barriere tra i dispositivi e migliora la connettività per ottenere una maggiore efficienza lavorativa.

Prestazioni hardware di alto livello per soddisfare diversi utilizzi

Stella nascente della tecnologia innovativa, HUAWEI MatePad Paper offre prestazioni superiori grazie a un hardware leader del settore. Il suo potente chip consente un’esperienza di lettura e scrittura fluida, mentre l’ampia capacità della batteria garantisce una lunga durata della ricarica con un’autonomia in standby fino a 4 settimane e un’esperienza di navigazione completa di circa 6 giorni. Il dispositivo supporta anche lo sblocco rapido tramite impronta digitale, proteggendo la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti. Non solo, il tablet garantisce agli utenti segnali stabili e basse interferenze di segnale, per una comunicazione fluida ideale per il lavoro da remoto. Inoltre, vanta anche due altoparlanti di grande ampiezza, che producono effetti sonori sorprendenti nonostante il corpo sottile e offrono agli utenti un’esperienza audio coinvolgente e strutturata.

Contenuti da tutto il mondo per un’esperienza di lettura di qualità

Su HUAWEI MatePad Paper è presente HUAWEI Books, che offre più di 2 milioni di risorse di lettura in oltre 20 lingue. Inoltre, il tablet offre ulteriori funzioni di lettura ausiliarie per consentire ai lettori di godere di una lettura di alta qualità.

HUAWEI Matepad Paper è disponibile da oggi su Huawei Store al prezzo di 499,90 euro e fino al 29 giugno è possibile usufruire di un coupon sconto del 10%. Inoltre, fino al 15 luglio, si ottengono in omaggio le HUAWEI FreeBuds 4i.

Partono oggi inoltre gli sconti dedicati al HUAWEI Store Summer Black Friday con tantissimi sconti fino al 50% e offerte lampo ogni 48h dedicate a tutti gli ultimi arrivi in casa Huawei:

HUAWEI MateBook X Pro i7 16GB+512GB disponibile a 1099,99 euro invece di 1699 euro. In occasione dei flash sales del 21 e 22 giugno il laptop è disponibile al costo di 999,99.

HUAWEI MatePad 11 6GB+64GB WIFI disponibile a 299,99 euro invece di 399,90.

HUAWEI FreeBuds 4 Wireless Silver a 89,99 euro invece di 159 euro.

HUAWEI P50 Pro nelle colorazioni Cocoa Gold e Golden Black disponibile a 899,99 euro invece di 1199,90, con custodia in omaggio.

HUAWEI WATCH 3 Pro Classic disponibile a 299,99 euro invece di 499 euro, con Mini Speaker in omaggio.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro in versione 46mm con cinturino in pelle grigia è invece disponibile al prezzo di 369,90 euro con cinturino in omaggio, 12 mesi di estensione di garanzia e 70 euro di coupon su qualsiasi acquisto successivo su Huawei Store[3].

E nelle giornate del 21 e 22 giugno incredibili offerte lampo su:

HUAWEI MateBook D15 i5 8GB+256GB a 499,99 euro invece di 799 euro.

HUAWEI WATCH GT2 46mm in versione Matte Black a 99,99 euro invece di 229,90 euro.

HUAWEI MatePad Pro 12.6 disponibile a 549,99 euro invece di 799,90 euro.

HUAWEI WATCH GT3 42mm in colorazione Gold a 199,99 euro invece di 299 euro.

HUAWEI Sound Joy a 94,90 euro invece di 149,90 euro[4].