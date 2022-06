Nuovi sconti da far perdere letteralmente la testa vi attendono in questi giorni da Unieuro, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e promettono un risparmio che difficilmente abbiamo avuto occasione di vedere altrove, data la presenza di prodotti di alto livello, raggiungibili dietro il giusto pagamento.

Il risparmio è importante, e sopratutto alla portata di tutti i consumatori che vogliono approfittare dell’ottima campagna promozionale, poiché gli acquisti risultano essere perfettamente effettuabili in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. I prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, con annessa la garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche una splendida variante no brand.

Unieuro: che occasioni per tutti

Il volantino di Unieuro strizza l’occhio a tutti gli utenti che sono alla ricerca dei migliori prodotti, ma non sono disposti a spendere cifre “folli” per l’acquisto definitivo. Ecco quindi arrivare una campagna che punta a favorire l’accesso ai top di gamma, del calibro ad esempio di Oppo Find X5, disponibile all’acquisto con un esborso finale di 999 euro, senza però dimenticarsi del recentissimo Galaxy S22, il cui prezzo di 799 euro, appare più bilanciato rispetto al listino originario.

Gli ultimi due top di gamma che ci sentiamo di consigliare sono sicuramente Motorola Edge 30 Pro, disponibile a meno di 700 euro, ed anche l’ottimo Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo di 629 euro lo rende sicuramente appetibile a molti. Altri dettagli, e smartphone più economici, sono raccolti sul sito.