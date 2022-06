Con il volantino della giornata di oggi, Trony riesce ancora una volta ad avere la meglio sulle altre rivali del settore della rivendita di elettronica, il suo SottoCosto lascia davvero a bocca aperta tutti i consumatori.

Gli acquisti, in netto contrasto con quanto stiamo vedendo da Euronics, possono essere completati in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, senza differenze particolari in termini di accessibilità o di prezzi. La validità è fissata fino al 25 giugno, salvo esaurimento anticipato delle scorte, cosa molto probabile data la natura della campagna stessa.

Trony: offerte con i prezzi sempre più bassi

Con il SottoCosto presentato da Trony è possibile pensare di acquistare incredibili smartphone e smartwatch a prezzi decisamente contenuti, anche con pagamento rateizzato a partire da Settembre 2022. Osservando quest’ultimo segmento di mercato da vicino, notiamo la possibilità di affidarsi a Fitbit Sense da 199 euro, Huawei Watch Fit al prezzo di 59 euro, ma anche Fitbit Versa 2 da soli 99 euro, Huawei Watch GT3 a 169 euro, oppure un Garmin Instinct da 179 euro.

La maggior parte degli smartphone in promozione appartiene alla fascia medio-bassa, si trovano appunto Realme 9i, Oppo A16, Motorola E32, Motorola E7, TCL 30SE, TCL 30Plus, Redmi Note 10 Pro, Oppo Reno6, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94 o anche Honor X7 e Galaxy A32.

Gli unici accenni ai top di gamma sono rappresentati dal Galaxy S22 a 849 euro, oppure il bellissimo Apple iPhone 13 da 799 euro. Il volantino lo potete sfogliare qui.