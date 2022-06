Facendo un’accurata osservazione dello spazio, capita spesso agli esperti di carpire dei movimenti piuttosto strani. Ci sono delle volte in cui questi movimenti rappresentano degli spettacoli eccezionali, altre volte possono incutere una grossa paura. Il fotografo astronomico Chuck Ayoub ha catturato l’immagine di una tempesta solare che sarebbe capace di stravolgere il nostro Pianeta. Avrà effetti negativi?

Tempesta solare: ecco cosa ha scoperto Chuck Ayoub

Qualche giorno fa, Ayoub stava osservando con il suo telescopio il Sole. Durante questa lunga osservazione, ha scoperto una tempesta solare gigantesca: era quattro volte più grande della Terra. La documentazione è avvenuta con un video, caricato prima su Reddit e poi su Instagram.

All’interno di questo filmato, è possibile vedere una nuvola di plasma che si muove adagio per un’ora. Il video ha suscitato varie reazioni negli utenti, perlopiù entusiasmate, poiché non si tratta di un evento che metterebbe a rischio il nostro pianeta.

Ayoub, nella descrizione del suo post su Instagram, ha scritto: “Mentre osservavo il Sole non me l’aspettavo.” Ha poi descritto l’evento così:”Ieri ho puntato il mio telescopio verso questa tempesta solare dall’aspetto insolito. Era in corso una battaglia tra i campi magnetici del Sole, che ha causato questa tempesta di plasma, facendola apparire quasi bloccata sul posto, incapace di spostarsi.”

Non è raro per i fotografi come Ayoub imbattersi in questi spettacoli. Di fatto, gli esperti del settore riescono a fotografare delle immagini straordinarie del Sistema Solare o del Sole stesso, riuscendo a catturare l’attenzione di milioni di persone. A primo impatto la reazione suscita entusiasmo e gioia, poco dopo emerge anche la paura. Parliamo sempre però di un grandissimo spettacolo.